Помогите решить задачу : Для приготовления компота составили смесь из 8 частей сухих яблок, 4 частей урюка и 3 частей изюма. Сколько килограммов каждого из сухофруктов понадобилось для 2,7 кг такой смеси?
Математика
Помогите решить задачу : Для приготовления компота составили смесь из 8 частей сухих яблок, 4 частей урюка и 3 частей изюма. Сколько килограммов каждого из сухофруктов понадобилось для 2,7 кг такой смеси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) найдем сколько всего частей 8+4+3=15 2) 2700 / 15= 180гр составляет каждая из частей. 3) яблоки - 180*8=1440=1,44 кг 4)урюк - 180*4=720=0,72кг 5)изюм - 180*3= 540 = 0,54 кг
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