A.2H2O2=2H2O+O2 b.P2O5+3H2O=2H3PO4 в.2Na+2H2O=2NaOH+H2 г.NaOH+HCl=NaCl+H2O4 нужно установить соответствие 1.реакци?? разложения 2.обмена 3.замещения 4.соединение помогите плис
Химия
A.2H2O2=2H2O+O2 b.P2O5+3H2O=2H3PO4 в.2Na+2H2O=2NaOH+H2 г.NaOH+HCl=NaCl+H2O4 нужно установить соответствие 1.реакци?? разложения 2.обмена 3.замещения 4.соединение помогите плис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-1 Б-4 В-3 Г-2 если ответ исчерпывающий, то надеюсь на лучший ответ
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