A.2H2O2=2H2O+O2 b.P2O5+3H2O=2H3PO4 в.2Na+2H2O=2NaOH+H2 г.NaOH+HCl=NaCl+H2O4 нужно установить соответствие 1.реакци?? разложения 2.обмена 3.замещения 4.соединение помогите плис

Химия
A.2H2O2=2H2O+O2 b.P2O5+3H2O=2H3PO4 в.2Na+2H2O=2NaOH+H2 г.NaOH+HCl=NaCl+H2O4 нужно установить соответствие 1.реакци?? разложения 2.обмена 3.замещения 4.соединение помогите плис
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-1 Б-4 В-3 Г-2 если ответ исчерпывающий, то надеюсь на лучший ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как вы думаете существуют ли инные или параллельные миры, мифические создания или существа и маги
Ответить
Українська мова
Звуковий аналіз слова малює
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста написать сочинение по литературе, срочно!!! Гоголь "Мёртвые души". 1.Если бы я был крепостным, то в Юльевич день перешел бы...
Ответить
Русский язык
Какими цветомы красить буквы?
Ответить
История
Яка з реформ 60-70 років 19 ст. була найліберальнішою? - селянська - судова - земська - військова - освітня
Ответить