Звуковий аналіз слова малює
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Звуковий аналіз слова малює
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малює - [ м а л' `йу йе] - 5 б,7 зв. (м) - пригол,губний,твердий,сонорний (а) - голосний,ненаголошений (л') - пригол,м'який,сонорний,передньоязиковий `ю - (й) - пригол,сонорний `ю - (у) - голосний,наголошений (або просто (ю) - голосний,наголошений) є - (й) - пригол,сонорний є - (е) - голосний,ненаголошений.
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