Помогите пожалуйста написать сочинение по литературе, срочно!!! Гоголь "Мёртвые души". 1.Если бы я был крепостным, то в Юльевич день перешел бы от ...к ... 2.Самым интересным героем для меня является...

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Сочинение «Мёртвые души» Гоголя Одним из самых важных, великих, интересных и значимых произведений русской, да и вообще мировой литературы, я считаю поэму Николая Васильевича Гоголя «Мёртвые души». Это произведение несёт глубокий смысл. Основной целью писателя было показать на примере помещиков и чиновников, главного героя Чичикова и других персонажей то, как людские души становятся мёртвыми. Сюжетная линия поэмы «Мёртвые души» очень интересная и насыщенная. Главный герой Чичиков знакомится с различными представителями господствующих сословий. И последовательность их знакомств ни в коем случае не случайно, так Гоголь хотел показать степень деградации людей. Он сам признавался в этом, писал – «герои у меня следуют один пошлее другого». Действительно, если Манилова ещё можно назвать человеком, то, глядя на Плюшкина, уже язык не поворачивается. Персонажи поэмы Гоголя «Мёртвые души» очень яркие, запоминающиеся, реальные. Даже по сей день можно повстречать их среди наших знакомых – того же Манилова или Плюшкина. Но главной задачей писателя было не поднять на поверхности пороки человеческие. Он кричал людям, что это за проблемы и как их надо искоренять. Самым деградирующим персонажем «Мёртвых душ» стал очень богатый помещик Плюшкин. Основным его пороком была ужасная жадность. Плюшкин тащил себе всё, что только мог найти – даже ржавый гвоздь, валяющийся на дороге, он уносил в себе. В его доме был самый настоящий склад ненужных вещей. Со временем фамилия Плюшкина стала нарицательной, она олицетворяет жадность людскую. Такой безнравственности господ в своей поэме «Мёртвые души» Гоголь противопоставлял простой русский народ – трудолюбивых и честных крестьян. Людей добрых и бескорыстных. Поэма Николая Васильевича Гоголя «Мёртвые души» — моё любимое произведение этого автора.