Даю 20 баллов, решите пожалуйста номер 787

Математика
Даю 20 баллов, решите пожалуйста номер 787
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,5*1,75=6,125 - площадь всего куска 0,6*1,25=0,75 - кусок который вырезали. их было 4. поэтому 4*0,75=3 0,8*0,4=0,32 - вырезали. их было 2. поэтому 2*0,32=0,64 0,2*0,3=0,06 - вырезали. их было 5. поэтому 5*0,06=0,3 6,125-(3+0,64+0,3)=6,125-3,94=2,185 осталось
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