Опишите в небольшом сочинении образ зимы,таким каким вы его представляете

Литература
Опишите в небольшом сочинении образ зимы,таким каким вы его представляете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда наступает зима, я не раз думаю а как бы она выглядела, будь она человеком?  Я всегда зиму представляла молодой девушкой, у которой кожа будто изо льда. Она одета в красивое белое платье из снега. Сама она невысокого роста,немного худая, но ей даже к лицу эта фигура. Ходит она всегда плавно, не затрагивая ветки деревьев и кустарников. 
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