Опишите в небольшом сочинении образ зимы,таким каким вы его представляете

Гость: Гость:

Когда наступает зима, я не раз думаю а как бы она выглядела, будь она человеком? Я всегда зиму представляла молодой девушкой, у которой кожа будто изо льда. Она одета в красивое белое платье из снега. Сама она невысокого роста,немного худая, но ей даже к лицу эта фигура. Ходит она всегда плавно, не затрагивая ветки деревьев и кустарников.