Выпиши слова,произношение которых расходится с написанием?кот-коты,стол-столы,ст??елы-стрела,плечи-плечо.
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Выпиши слова,произношение которых расходится с написанием?кот-коты,стол-столы,ст??елы-стрела,плечи-плечо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плечи-плечо.В слове "плечО" слышится звук "Ё",но по правилам мы пишем"О"
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