Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат с стороной 13 см . найди высоту параллелепипеда если его объём 1352 куб.см
Математика
Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат с стороной 13 см . найди высоту параллелепипеда если его объём 1352 куб.см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если объем разделить на площадь квадрата, то получишь высоту = 8 см
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