Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат с стороной 13 см . найди высоту параллелепипеда если его объём 1352 куб.см

Математика

Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат с стороной 13 см . найди высоту параллелепипеда если его объём 1352 куб.см

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