Решите неравенство x^2 меньше либо равно 100

Гость: Гость:

Х²∠100, х²-100∠0, (х-10)(х+10)∠0 (х-10)(х+10)=0, х=10, х=-10, отметить на координатной прямой точки -10 и10, расставить знаки + и -. Выбрать промежуток, на котором стоит "-". Ответ:[-10.10] (∠ читать как меньше или равно)