Решите неравенство x^2 меньше либо равно 100

Алгебра
Решите неравенство x^2 меньше либо равно 100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²∠100,   х²-100∠0,  (х-10)(х+10)∠0  (х-10)(х+10)=0,  х=10,  х=-10, отметить на координатной прямой точки -10 и10, расставить знаки + и -. Выбрать промежуток, на котором стоит "-". Ответ:[-10.10]   (∠ читать как меньше или равно)
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