Решите неравенство x^2 меньше либо равно 100
Алгебра
Решите неравенство x^2 меньше либо равно 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²∠100, х²-100∠0, (х-10)(х+10)∠0 (х-10)(х+10)=0, х=10, х=-10, отметить на координатной прямой точки -10 и10, расставить знаки + и -. Выбрать промежуток, на котором стоит "-". Ответ:[-10.10] (∠ читать как меньше или равно)
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