Ребята, помогите пожалуйста. Нужно 5 имён существительных 1 склонения, единственного числа, Именительного падежа, окончания -а, -я. Очень нужна ваша помощь. Ничего в голову не приходит.

Русский язык

Ребята, помогите пожалуйста. Нужно 5 имён существительных 1 склонения, единственного числа, Именительного падежа, окончания -а, -я. Очень нужна ваша помощь. Ничего в голову не приходит.

Автор: Гость