Ребята, помогите пожалуйста. Нужно 5 имён существительных 1 склонения, единственного числа, Именительного падежа, окончания -а, -я. Очень нужна ваша помощь. Ничего в голову не приходит.

Русский язык
Ребята, помогите пожалуйста. Нужно 5 имён существительных 1 склонения, единственного числа, Именительного падежа, окончания -а, -я. Очень нужна ваша помощь. Ничего в голову не приходит.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ракета, монета, комета, весна, земля
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