Составить предложение со словом блестеть.прятать
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Составить предложение со словом блестеть.прятать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осколок стекла на солнце стал блестеть .
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