Какие местоимения подчеркивают вежливость и учтивость А .Чехова?мне стыдно что не я первый написал вам.признаюсь, я давно уже хотел написать да стеснялся и трусил.на ваше желание посвятить мне стихотворение могу ответить только...

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Какие местоимения подчеркивают вежливость и учтивость А .Чехова?мне стыдно что не я первый написал вам.признаюсь, я давно уже хотел написать да стеснялся и трусил.на ваше желание посвятить мне стихотворение могу ответить только поклоном и просьбой- позволить мне посвятить вам в будущем ту повесть, которую я напишу с особенной любовью.
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Вам, мне, вас, вам , вам, я
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