Фонетический разбор слова альбом

Гость: Гость:

(а) - гл, без ударн (л) - согл, сонорн, непарн, мягк, (ь) (б) - согл, звонк, парн, тв, (о) - гл, ударн (м) - согл, сонорн, непарн, тв, 5 звук/ 6 букв