Фонетический разбор слова альбом

Русский язык
Фонетический разбор слова альбом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а) - гл, без ударн (л) - согл, сонорн, непарн, мягк,  (ь) (б) - согл, звонк, парн, тв,  (о) - гл, ударн (м) - согл, сонорн, непарн, тв,  5 звук/ 6 букв 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат с стороной 13 см . найди высоту параллелепипеда если его объём 1352 куб.см
Ответить
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 846 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. первый ехал со скоростью 67 км/ч, втор...
Ответить
Алгебра
Решите неравенство x^2 меньше либо равно 100
Ответить
Английский язык
Задание 1 - Разница между be и do Выберите правильный ответ: 1. ____ you married? am are is do does 2. What time ____ you start work? am are is do ...
Ответить
Русский язык
Ребята, помогите пожалуйста. Нужно 5 имён существительных 1 склонения, единственного числа, Именительного падежа, окончания -а, -я. Очень нужна ваш...
Ответить