Фонетический разбор слова альбом
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Фонетический разбор слова альбом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а) - гл, без ударн (л) - согл, сонорн, непарн, мягк, (ь) (б) - согл, звонк, парн, тв, (о) - гл, ударн (м) - согл, сонорн, непарн, тв, 5 звук/ 6 букв
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