10 предложений по казахскому языку на тему описание города Алматы
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10 предложений по казахскому языку на тему описание города Алматы
Ответ(ы) на вопрос:
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Алматының табиғаты өте керемет. Жетісудың еркесіндей еркелей туседі. Арманыңды арманға жалғайды. Алматы тугелдей думан қала.Алматы тәуелсіз Қазақстанның түңғыш астанасы.
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