Какой падеж на синем небе

Русский язык
Какой падеж на синем небе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На небе (каком?) синем. На небе - Предложный падеж. Синем - тоже Предложный падеж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
A.2H2O2=2H2O+O2 b.P2O5+3H2O=2H3PO4 в.2Na+2H2O=2NaOH+H2 г.NaOH+HCl=NaCl+H2O4 нужно установить соответствие 1.реакци?? разложения 2.обмена 3.замещени...
Ответить
Другие предметы
Как вы думаете существуют ли инные или параллельные миры, мифические создания или существа и маги
Ответить
Українська мова
Звуковий аналіз слова малює
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста написать сочинение по литературе, срочно!!! Гоголь "Мёртвые души". 1.Если бы я был крепостным, то в Юльевич день перешел бы...
Ответить
Русский язык
Какими цветомы красить буквы?
Ответить