Какой падеж на синем небе
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Какой падеж на синем небе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На небе (каком?) синем. На небе - Предложный падеж. Синем - тоже Предложный падеж.
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