Реши уравнение х *3=630-420 узнай значение выражений (88-80)х 4 27:(48-39) (40-39)х (6+9) 50:10+50
Математика
Реши уравнение х *3=630-420 узнай значение выражений (88-80)х 4 27:(48-39) (40-39)х (6+9) 50:10+50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х*3=630-420 х*3=210 х=210:3 х=70 70*3=630-420 210=210
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