Вставь в пустые четырехугольники числа от 3 до 8 так, чтобы сумма чисел вдоль каждо?? стороны треугольника была равна 15
Математика
Вставь в пустые четырехугольники числа от 3 до 8 так, чтобы сумма чисел вдоль каждо?? стороны треугольника была равна 15
Ответ(ы) на вопрос:
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8--------7 / / / / / / 7--------8
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