Вставь в пустые четырехугольники числа от 3 до 8 так, чтобы сумма чисел вдоль каждо?? стороны треугольника была равна 15

Математика

Вставь в пустые четырехугольники числа от 3 до 8 так, чтобы сумма чисел вдоль каждо?? стороны треугольника была равна 15

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