Почему А. П. Платонов начал писать под таким псевдонимом?Зачем он себе его взял? П??дробно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Литература

Почему А. П. Платонов начал писать под таким псевдонимом?Зачем он себе его взял? П??дробно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость