Почему А. П. Платонов начал писать под таким псевдонимом?Зачем он себе его взял? П??дробно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Литература
Почему А. П. Платонов начал писать под таким псевдонимом?Зачем он себе его взял? П??дробно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От отца.Ему захотелось.
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