Почему А. П. Платонов начал писать под таким псевдонимом?Зачем он себе его взял? П??дробно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Литература
Почему А. П. Платонов начал писать под таким псевдонимом?Зачем он себе его взял? П??дробно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От отца.Ему захотелось.
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