Как объяснить ,что некоторые рыбы нерестятся только летом

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Как объяснить ,что некоторые рыбы нерестятся только летом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело в том ,что это наиболее благоприятный период ,икра некоторых рыб может просто погибнуть при низких t° ,летом больше перспектив на то ,что потомство подрастет и его никто не съст ,т.к пищи летом больше
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