Привет пожалуйста Скажите как делать номер шесть?

Математика
Привет пожалуйста Скажите как делать номер шесть?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=9*8=72 m2 Sотрез части=2*1=2м2 Sполез пл=72-2=70 м2
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