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Сравните дроби 39/40 и 40/41
Математика
Сравните дроби 39/40 и 40/41
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39/ 40 меньше 40/41 вот
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