Кто виноват в том что чиновники становятся хамелеонами ? Из рассказа Чехова " хаме??еон"

Литература
Кто виноват в том что чиновники становятся хамелеонами ? Из рассказа Чехова " хаме??еон"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они сами и виноваты. В этом и вся суть социального неравенства. Ниже чином старается угодить более высшему. Врядли какой нибудь чиновник поможет кому-нибудь ниже его звания. Это по-другому называется "поздлизыватся"!
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