В один ряд стоїть сто телеграфних стовпів. відстань між двома сусідними стовпами 50м. Яка відстань між крайніми стовпами
Математика
В один ряд стоїть сто телеграфних стовпів. відстань між двома сусідними стовпами 50м. Яка відстань між крайніми стовпами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 - 50 = 50м Ответ:між крайніми стовпами 50м
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