Что значит холодное сердце? 5 предложений

Литература
Что значит холодное сердце? 5 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холодным сердцем может обладать человек, который совершенно равнодушен к окружающим его людям. Ему безразлично то, что чувствуют эти люди. Этот человек жесток по отношению к ним, соответственно и любить кого-либо он и вовсе не может.  Достаточно вспомнить сказку, которую мы все читали в детстве - "Снежная королева". Из этого произведения мы узнаём о том, каким бывает человек, когда у него холодное сердце. Однако нужно и помнить то, что холодное сердце человека можно согреть.
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