1.(х+4)^2=x(x+3) 2.10-x(5-(6+x))=x(x+3)-4x
Алгебра
1.(х+4)^2=x(x+3) 2.10-x(5-(6+x))=x(x+3)-4x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x^2+8x+16-x^2-3x=0 5x=-16 x=-3,2 2) 10-x(5-6-x)=x^2+3x-4x 10-x(-1-x)-x^2+x=0 10+x+x^2-x^2+x=0 2x=-10 x=-5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
ПОООМММООООГИИИИТТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ 4x1/5+4X3/7-4X1/35= 3/8x5+5/56=1/7:1/5= 3/2x5/6+3/2:9/10-3/2x13/18= 4/5:5/8-4/5x24/25+1/25:5/4= ...
Физика
Человек массой 80 кг стоит на снегу в лыжных ботинках. Длина подошвы каждого ботинка 35 см ,а ширина 12 см . Определите давление ,оказываемое челов...
Математика