Пажалуйста помогите пожалуйста

Математика
Пажалуйста помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1я бригада сделала 36 т чего нибудь за 9 дней. 2я бригада сделала этот же объем работы за 18 дней. За сколько дней 1я и 2я бригады сделали этот же объем работы?
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