Помогите пожааалуйста, дам высший балл) К участку цепи приложено напряжение U=12 В. Определите, какие ключи необходимо замкнуть, чтобы напряжение на лампе Л было U = 12 В ( и почему) (рисунок на фото) Вариант 1 номер 3

Физика

Помогите пожааалуйста, дам высший балл) К участку цепи приложено напряжение U=12 В. Определите, какие ключи необходимо замкнуть, чтобы напряжение на лампе Л было U = 12 В ( и почему) (рисунок на фото) Вариант 1 номер 3

Автор: Гость