Помогите пожааалуйста, дам высший балл) К участку цепи приложено напряжение U=12 В. Определите, какие ключи необходимо замкнуть, чтобы напряжение на лампе Л было U = 12 В ( и почему) (рисунок на фото) Вариант 1 номер 3
Физика
Помогите пожааалуйста, дам высший балл) К участку цепи приложено напряжение U=12 В. Определите, какие ключи необходимо замкнуть, чтобы напряжение на лампе Л было U = 12 В ( и почему) (рисунок на фото) Вариант 1 номер 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ключ 1 и 3 тогда цепь будет последовательной
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