Сколько цветов будет содержать палитра, если каждый базовый цвет кодировать дву??я битами?

Информатика
Сколько цветов будет содержать палитра, если каждый базовый цвет кодировать дву??я битами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^2 =4 -  количество возможных цветов, если один цвет кодируется  двумя битами
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