Сколько цветов будет содержать палитра, если каждый базовый цвет кодировать дву??я битами?
Информатика
Сколько цветов будет содержать палитра, если каждый базовый цвет кодировать дву??я битами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^2 =4 - количество возможных цветов, если один цвет кодируется двумя битами
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