ПОООМММООООГИИИИТТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ 4x1/5+4X3/7-4X1/35= 3/8x5+5/56=1/7:1/5= 3/2x5/6+3/2:9/10-3/2x13/18= 4/5:5/8-4/5x24/25+1/25:5/4= x это знак умножить
Математика
ПОООМММООООГИИИИТТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ 4x1/5+4X3/7-4X1/35= 3/8x5+5/56=1/7:1/5= 3/2x5/6+3/2:9/10-3/2x13/18= 4/5:5/8-4/5x24/25+1/25:5/4= x это знак умножить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68/125 это окончательный ответ 4/5×8/5-4/5×24/25+1/25×4/5=32/25- -96/125+4/125=160/125-92/125=68/125
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