Помогите пожалуйста что же такое фантастика По каким признакам вы отличаете фант??стические произведения например приключенческой литературы
Литература
Помогите пожалуйста что же такое фантастика По каким признакам вы отличаете фант??стические произведения например приключенческой литературы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фантастика-это выдуманная история,герои и т.д в фантастике рассказываются такие вещи которых нет в жизни,ну а в литературе можно прочить то,что там рассказываются события которые были у кокого либо человека
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