Городов расстояние между которыми 5250 километров вылетели в 8:00 утра навстречу дру?? другу два самолета через 3 часа они встретились в пути 1 Самолет летел со скоростью 850 километров в час с какой скоростью летел другой самолет

Математика

Городов расстояние между которыми 5250 километров вылетели в 8:00 утра навстречу дру?? другу два самолета через 3 часа они встретились в пути 1 Самолет летел со скоростью 850 километров в час с какой скоростью летел другой самолет

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