Городов расстояние между которыми 5250 километров вылетели в 8:00 утра навстречу дру?? другу два самолета через 3 часа они встретились в пути 1 Самолет летел со скоростью 850 километров в час с какой скоростью летел другой самолет

Математика
Городов расстояние между которыми 5250 километров вылетели в 8:00 утра навстречу дру?? другу два самолета через 3 часа они встретились в пути 1 Самолет летел со скоростью 850 километров в час с какой скоростью летел другой самолет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый за 3 часа пролетел 850*3=2550 второй за 3 часа пролетел 5250-2550=2700 его скорость 2700/3=900 км/ч 
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