Небольшой рассказ на тему «1340 год. Один день в городе Вильне»

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1340 год Годы 1336 · 1337 · 1338 · 1339 — 1340 — 1341 · 1342 · 1343 · 1344 Десятилетия 1320-е · 1330-е — 1340-е — 1350-е · 1360-е Века XIII век — XIV век — XV век 2-е тысячелетие XII век — XIII век — XIV век — XV век — XVI век 1290-е 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300-е 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310-е 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320-е 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330-е 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340-е 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350-е 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360-е 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370-е 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380-е 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390-е 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400-е 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 Хронологическая таблица 1340 (одна тысяча триста сороковой) год — високосный год, начинающийся в пятницу по григорианскому календарю. Это 1340 год нашей эры, 340 год 2 тысячелетия, 40 год XIV века, 10 год 4-го десятилетия XIV века, 1 год 1340-х годов. События Править 26 января — Английский король Эдуард III принимает титул «короля Англии и Франции». 24 июня — Поражение французского флота при Слейсе. 26 июля - Битва при Сент-Омере. 30 октября — Победа объединённых сил Альфонсо XI Кастильского и Альфонсо IV Португальского над армией Юсуфа I, эмира Гранады и Абу Хассана, султана Марокко в битве при Рио Саладо. 1340—1375 — Король Дании Вальдемар IV Аттердаг. Начало Войны за галицко-волынское наследство. Присоединение Юрьева к Московскому княжеству. 1340—1353 — Московский князь Симеон Иванович Гордый. Родились Править См. также: Категория:Родившиеся в 1340 году Скончались Править См. также: Категория:Умершие в 1340 году Иван Калита, Московский князь