Английский язык 2 класс Помогите пожалуйста

Английский язык
Английский язык 2 класс Помогите пожалуйста
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Гость:
He: Tim, Tom she: Jess, Kate, Ann, Jane it: ride, sing, box, tennis, hat, hen they: pens, foxes
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