В классе 12 девочек и 16 мальчиков. Какую часть составляют в классе девочки а какую мальчики? Помогите решить задачу
Математика
В классе 12 девочек и 16 мальчиков. Какую часть составляют в классе девочки а какую мальчики? Помогите решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большую часть-мальчики Меньшую-девочки
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