В классе 12 девочек и 16 мальчиков. Какую часть составляют в классе девочки а какую мальчики? Помогите решить задачу

Математика

В классе 12 девочек и 16 мальчиков. Какую часть составляют в классе девочки а какую мальчики? Помогите решить задачу

Автор: Гость