Чого мене навчила пригодницька повість Ярослава Стельмаха митькозавр з Юрківки
Українська література
Чого мене навчила пригодницька повість Ярослава Стельмаха митькозавр з Юрківки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю, чи підійде тобі така відповідь, проте моя вчителька говорила так: "Довіряй, але перевіряй"
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