Помогите это срочно английский надо перевести

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Город моей мечты. Город моей мечты не большой и не совсем маленький но очень красивый.Там прекрасно и удобно жить потому что там всё хорошо из главных вещей:хорошие дома, поликлиники,магазины,кафе,рестораны и отели. Улицы в моём городе мечты широкие и зелёные с деревьями и цветами.Там есть большой зелёный парк где люди гуляют и где они дают воды птицам. Школы в этом городе большие, лёгкие и современные.Это необычно для тех кто хочет там учиться.Там много музеев и художественных галерей тоже.В городе есть аэропорт,автобусы и такси.Там много вещей которые можно увидеть делая в городе моей мечты.