Помогите, пожалуйста? Рисунок на картинке к заданию. На рисунке 165 изображён отре??ок АВ, разделённый на 4 равные части. АВ=12. А) Найдите общие длины отрезков АС И СВ. Б) С помощью рисунка покажите, что 1/4+3/4=3/4+1/4

Математика

Помогите, пожалуйста? Рисунок на картинке к заданию. На рисунке 165 изображён отре??ок АВ, разделённый на 4 равные части. АВ=12. А) Найдите общие длины отрезков АС И СВ. Б) С помощью рисунка покажите, что 1/4+3/4=3/4+1/4

Автор: Гость