Помогите, пожалуйста? Рисунок на картинке к заданию. На рисунке 165 изображён отре??ок АВ, разделённый на 4 равные части. АВ=12. А) Найдите общие длины отрезков АС И СВ. Б) С помощью рисунка покажите, что 1/4+3/4=3/4+1/4
Математика
Помогите, пожалуйста? Рисунок на картинке к заданию. На рисунке 165 изображён отре??ок АВ, разделённый на 4 равные части. АВ=12. А) Найдите общие длины отрезков АС И СВ. Б) С помощью рисунка покажите, что 1/4+3/4=3/4+1/4
Ответ(ы):
Гость:
А) 12÷4=3 АС = 3 3×3=9 СВ = 9
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