Напишите сочинение-повествование на тему МОЙ КОТЁНОК БАРСИК.помогите срочно!

Гость: Гость:

Летом я всегда езжу к моей батушке в деревню.Живет она далеко,но недавняя новость о потере мною найденого тем летом котенка Барсика просто меня возмутила.Я его очень сильно любил,играл с ним,а вечером нам бабушка давала парное молоко и мы ложились спать.Он очень отличался от о всех котов своей удивительной окраской,такой ни у кого не было!Сам кот,был очень пушистый,а шерстка черного цвета,поэтому иногда бабушка называла его Черныш,на что я был категорически против и просил называть его Барсиком.Котик,был не полностью черным,его белые лапки с белым хвостом и словно белая родинка на мордочке очень выделялись,за что он становился необыкновенно красив! Вскорее,мы с моими друзьями нашли его и взяли с собой в город.Я был очегь рад и Барсик тоже!