1.Какие 2 значения имеет слово "ремесленник"? 2.Любой ли труд является творческим? 3.Как соотносятся красота и творчество? 4.Приведите примеры научного и художественного творчества 5.Как связаны по смыслу и происхождению сл...

Гость: Гость:

1.Реме́сленник — лицо, обладающее определёнными навыками, производящее на продажу и на заказ изделия ручной работы — конечные продукты труда, созданные кустарным способом с применением собственных средств производства, в том числе относящихся к изделиям народных промыслов. В средние века ремесленники составляли основу городского населения, большинство из них являлись членами цехов.В переносном смысле, ремесленник (в отличие от художника, творца) — тот, кто работает без творческой инициативы, вдохновения, шаблонно. Подобное противопоставление является современным, поскольку в древности ремесло и искусство не противопоставлялись друг другу.2.Нет,не каждый труд является творческим.Когда солдат обороняется от противников,такой труд(защита Родины)вряд ли можно назвать творческим.Или раб выполняет поручения хозяина - тоже не творческое занятие.3.Когда на нас находит вдохновение,мы что-то творим,причем стараемся,чтобы получилось красиво.Художники,мастера,музыканты творят так,что мы восхищаемся.Так соотносятся красота и творчество.4.научное творчество- новые научные открытия, выдвижения гипотез, теорий, предположений и т.п.художественное-изобразительное искусство, спектакли, музыкальные произведения, архитектура и тп.5.Эти слова образованы от слова творить.По смыслу связаны с творческой деятельностью. 6.Н ет,не всякий. Мастер - это человек, который просто знает своё дело, и добросовестно выполняет свою работу.А творец - это тот человек, который создаёт что-то новое, при этом используя свой ум, фантазию, и другие навыки.