Основная мысль"Детство Чика"

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Дество Чика-знаменитый цикл повестей, эпос об особенном, но и настоящем. отличающимся от мира взрослых и увлекательным, полным доверием мира детства.. Вместе с озорным и веселым мальчишкой Чиком, любящий размышлять о жизни на кроне старой, развесистой груши. мы можем окунуться в беспокойную атмасферу школьной жизни которая очень беспокойная, а так же можно узнать первые и самые важные уроки из своей жизни, а так же занумматься над своими поступками.Главные герои: Чик-мальчик фонтазерЯсон-его другДядя Коля -дедушка ЧикаТетя Наташа-родственница Чика