Длина прямоугольного поля 500 м, а ширина на 220 м меньше. Седьмую часть этого поля за??имает овес, одну вторую часть - пшеница, а остальную площадь - рожь. Какую площадь занимает рожь?

Математика
Длина прямоугольного поля 500 м, а ширина на 220 м меньше. Седьмую часть этого поля за??имает овес, одну вторую часть - пшеница, а остальную площадь - рожь. Какую площадь занимает рожь?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
500-220=280м ширина поля 500х280=140 000 м2 площадь поля 140 000:7х1=20 000 м2 занято овсом 140 000:2х1=70 000 м2 занято пшеницей 140 000-20 000-70 000=50 000 м2 занимает рожь 50 000:10 000=5 га занимает рожь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Вставьте предлоги (Чтобы вопрос отправился чтобы вопрос отправился чтобы вопрос ??тправился)
Ответить
Биология
Кожа не выполняет эту функцию : 1 защитная 2 выделительная 3 терморегулирующая 4 пищеварительная
Ответить
Русский язык
5 пословиц с глаголами. срочно!!!!!!!! заранее спасибо!!
Ответить
Русский язык
Разберите по составу слова оледенелая, уходила, прекрасная
Ответить
Биология
Сопоставь название растения со способом возможного для него вегетативного размн??жения. Смородина 1) Отводками Топинамбур 2) Листовыми черенкам...
Ответить