Длина прямоугольного поля 500 м, а ширина на 220 м меньше. Седьмую часть этого поля за??имает овес, одну вторую часть - пшеница, а остальную площадь - рожь. Какую площадь занимает рожь?

Математика

Длина прямоугольного поля 500 м, а ширина на 220 м меньше. Седьмую часть этого поля за??имает овес, одну вторую часть - пшеница, а остальную площадь - рожь. Какую площадь занимает рожь?

Автор: Гость