Длина прямоугольного поля 500 м, а ширина на 220 м меньше. Седьмую часть этого поля за??имает овес, одну вторую часть - пшеница, а остальную площадь - рожь. Какую площадь занимает рожь?
Математика
Длина прямоугольного поля 500 м, а ширина на 220 м меньше. Седьмую часть этого поля за??имает овес, одну вторую часть - пшеница, а остальную площадь - рожь. Какую площадь занимает рожь?
Ответ(ы):
Гость:
500-220=280м ширина поля 500х280=140 000 м2 площадь поля 140 000:7х1=20 000 м2 занято овсом 140 000:2х1=70 000 м2 занято пшеницей 140 000-20 000-70 000=50 000 м2 занимает рожь 50 000:10 000=5 га занимает рожь
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