Вставьте предлоги (Чтобы вопрос отправился чтобы вопрос отправился чтобы вопрос ??тправился)

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Ответ(ы):
Гость:
1.I like birds. I like to watch them (Я люблю смотреть за ними). 2. My mother (моя мама)... I want to go to the zoo with her (с ней, с мамой).... We never take him (не берём его, брата вместе с собой) to the zoo. 3. .... My granny (моя бабушка) often takes me (идёт вместе со мной) to the zoo. 4 ... Can you help me, please? (Можешь мне помочь пожалуйста). 5. Mike where are you? I cannot see you (я не вижу тебя). 6.... I like to play with them. (я люблю с ними играть). My mother often takes me to the park. (моя мама иногда идёт со мной в парк) 7.... You can see them on the wall. (Ты можешь увидеть их на стене). 8. Can you see the bird in the tree? - Yes, I can see it very well. ( Да, я её хорошо вижу.) "It" потому, что все животные в англ. языке среднего рода
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