Из двух килограммов муки можно выпечь 48 пирожков. Сколько таких пирожков можно вы??ечь из 4 килограммов муки? Решите задачу 2 способами.

Математика

Из двух килограммов муки можно выпечь 48 пирожков. Сколько таких пирожков можно вы??ечь из 4 килограммов муки? Решите задачу 2 способами.

Автор: Гость