Из двух килограммов муки можно выпечь 48 пирожков. Сколько таких пирожков можно вы??ечь из 4 килограммов муки? Решите задачу 2 способами.
Математика
Из двух килограммов муки можно выпечь 48 пирожков. Сколько таких пирожков можно вы??ечь из 4 килограммов муки? Решите задачу 2 способами.
Ответ(ы):
Гость:
48+48=96 пирожков 48 2 = 24 пирожка из одного кг 24 * 4 = 96 пирожков из 4 кг муки надеюсь помогла !
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