Из двух килограммов муки можно выпечь 48 пирожков. Сколько таких пирожков можно вы??ечь из 4 килограммов муки? Решите задачу 2 способами.

Математика
Из двух килограммов муки можно выпечь 48 пирожков. Сколько таких пирожков можно вы??ечь из 4 килограммов муки? Решите задачу 2 способами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
48+48=96 пирожков 48 2 = 24 пирожка из одного кг 24 * 4 = 96 пирожков из 4 кг муки  надеюсь помогла !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Упражнение 1 плииз поскорей
Ответить
Литература
Основная мысль"Детство Чика"
Ответить
Математика
Длина прямоугольного поля 500 м, а ширина на 220 м меньше. Седьмую часть этого поля за??имает овес, одну вторую часть - пшеница, а остальную площад...
Ответить
Английский язык
Вставьте предлоги (Чтобы вопрос отправился чтобы вопрос отправился чтобы вопрос ??тправился)
Ответить
Биология
Кожа не выполняет эту функцию : 1 защитная 2 выделительная 3 терморегулирующая 4 пищеварительная
Ответить