В ведре 8л воды,а в кастрюле в 4раза меньше.Сколько литров воды в двух таких кастрюлях?
Математика
В ведре 8л воды,а в кастрюле в 4раза меньше.Сколько литров воды в двух таких кастрюлях?
Ответ(ы):
Гость:
8:4=2(литр)в одной кастрюле 2*2=4(литра ) в двух кастрюлях
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