В ведре 8л воды,а в кастрюле в 4раза меньше.Сколько литров воды в двух таких кастрюлях?

Математика

В ведре 8л воды,а в кастрюле в 4раза меньше.Сколько литров воды в двух таких кастрюлях?

Автор: Гость