Чему равна делимое ,если делитель равен 7 ,неполное частное --9 , а остаток --4 ?
Математика
Чему равна делимое ,если делитель равен 7 ,неполное частное --9 , а остаток --4 ?
Ответ(ы):
Гость:
7*(-9)-4 = -63 - 4 = - 67
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