Помогите пожалуйста с 3)

Гость: Гость:

По значим периметр прямоугольного участка P1 ( числа маленькие и внизу), а площадь S1. Тогда квадратного — P2, S2. ( сделай рисунок). 1)P1 = 2 × (220 + 160) = 760м P1 = P2, следовательно, P2 = 4×a, где a сторона квадрата, 760= 4а, а = 190м. 2) S1 = 220×160 = 35200м² 3) S2 = 190×190 = 36100м², то-есть S2 - S1 = 900м². Следовательно, площадь квадратного участка больше площади прямоугольного на 900м².