Помогите пожалуйста с алгеброй 10 класс . 1)корень из 6-х=х ...
Математика
Помогите пожалуйста с алгеброй 10 класс . 1)корень из 6-х=х ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√6-x=x одз 0<x<6 6-x=x² 6-x-x²=0 -x²-x+6=0 x²+x-6=0 d=b²-4ac=1²-4*1*-6=1+24=25 x1=-b-√d/2a=-1-5/2=-3∉одз x2=-b+√d/2a=-1+5/2=4/2=2 √4x²-9x+2=x-2 возводим обе части в квадрат 4x²-9x+2=x²-4x+4 одз 4x²-9x+2≠0 4x²-9x+2-x²+4x-4=0 x≠-2/6 x≠2 3x²-5x-2=0 d=25-4*3*-2=25+24=49=7² x1=5-7/2*3=-2/6 ∉одз x2=5+7/2*3=12/6=2 s=∅
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