Решите линейные уравнения: 1)-3х=2\8 \ lt;-дробь 2)-6=-1\6 3)-х=-1 3\5 4)-3\7х=2\17 5)-18х=1 6)-0,81х=72,9 7)3х+7=0 8)0,5х+0,15=0 9)13-100х=0 10)8-0,8х=0 11)7х-4=х-16 12)1,3р-11=0,8р+5 13)13-5х=8-2х 14)0,17х-13-1...
Алгебра
Решите линейные уравнения: 1)-3х=2\8 \ lt;-дробь 2)-6=-1\6 3)-х=-1 3\5 4)-3\7х=2\17 5)-18х=1 6)-0,81х=72,9 7)3х+7=0 8)0,5х+0,15=0 9)13-100х=0 10)8-0,8х=0 11)7х-4=х-16 12)1,3р-11=0,8р+5 13)13-5х=8-2х 14)0,17х-13-10-0,29х 15)4у+15=6у+17 16)8с+0,73=4,61-8с 17)5х+(3х-7)=9 18)48=11-(9а+2) 19)3у-(5-н=11) 20)13-(5х+11)=6х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11)7х-4=х-16 7х-х=-16+4 6х=-12 х=-2 20)13-(5х+11)=6х 13-5х-11=6х -5х-6х=-13+11 -11х=-2 х=0,18 7)3х+7=0 3х=-7 х=-2,3
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