Помогите пожалуйста с английским по переводу с предложением. 1. Почему Рональд з??болел? 2. Сколько было лет доктору Грин? 3. Команда Рональда выиграла или проиграла? 4. На какой стороне у Рональда болел бок? 5. Какой бол...

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Помогите пожалуйста с английским по переводу с предложением. 1. Почему Рональд з??болел? 2. Сколько было лет доктору Грин? 3. Команда Рональда выиграла или проиграла? 4. На какой стороне у Рональда болел бок? 5. Какой болезнью заболел Рональд? Когда я заболел осенью. Однажды осенью мы с моей подругой пошли гулять. Погода была дождливой и сырой. Я заболела. Ко мне пришел доктор. Он осмотрел меня. Измерил мою температуру. Она была довольно высокой. Послушал мое сердце и с казал что у меня обыкновенная простуда. Доктор прописал мне некоторые лекарство. Через несколько дней я поправилась. С тех пор я выхожу гулять только в теплые и ясные дни.

Автор: Гость