Помогите, пожалуйста, с физикой. очень прошу! На рисунке приведена схема участка э??ектрический цепи. Сопротивление каждого из резисторов равно 1 Ом. Найдите общее сопротивление всего участка.

Физика

Помогите, пожалуйста, с физикой. очень прошу! На рисунке приведена схема участка э??ектрический цепи. Сопротивление каждого из резисторов равно 1 Ом. Найдите общее сопротивление всего участка.

Автор: Гость