Помогите, пожалуйста, с физикой. очень прошу! На рисунке приведена схема участка э??ектрический цепи. Сопротивление каждого из резисторов равно 1 Ом. Найдите общее сопротивление всего участка.
Физика
Помогите, пожалуйста, с физикой. очень прошу! На рисунке приведена схема участка э??ектрический цепи. Сопротивление каждого из резисторов равно 1 Ом. Найдите общее сопротивление всего участка.
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